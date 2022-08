So geht die Waffenbehörde Magdeburg gegen AfD-Mitglieder vor

Verlieren Sportschützen und Jäger mit AfD-Parteibuch bald ihre Berechtigungen? In Magdeburg könnte ein Präzedenzfall für Sachsen-Anhalt geschaffen werden - ein Mitglied will sich juristisch gegen die Entwaffnung wehren.

Magdeburg/MZ - Dieses Schreiben versetzt AfD-Mitglieder in Sachsen-Anhalt in Aufruhr. Ende Mai verschickt die Polizeiinspektion Magdeburg einen Brief an den Magdeburger AfD-Stadtrat Ronny Kumpf, Betreff: „Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse“.