So funktioniert Sachsen-Anhalts Ticket-App für den öffentlichen Nahverkehr

Halle - Mit Wallhausen in Mansfeld-Südharz fangen die Probleme an. Nichts gegen Wallhausen, aber dort ist an diesem trüben Januarmorgen niemand auf dem Stellwerk. Deshalb kann niemand die Signale und die Schranken der Bahnübergänge stellen. Deshalb muss der Regionalexpress der Linie 8 aus Halle Richtung Leinefelde länger als sonst in Sangerhausen warten. Die Abfahrt verzögere sich um wenige Minuten, sagt der Schaffner per Lautsprecher durch. Am Ende werden es 20 Minuten sein. Und der Bus nach Stolberg in Berga-Kelbra, nächste Station hinter Sangerhausen, ist weg.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<