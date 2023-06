Neuendorf am Speck (vs) - Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es im Zeitraum vom 25. bis zum 29. Mai in Neuendorf am Speck nahe Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bemerkte zunächst ein 50 Jahre alter Mann das Fehlen von fünf Birken von seinem Waldgrundstück. Überraschend entdeckte er die Bäume aber schon bald wieder - vor einem Einfamilienhaus. Deren 58 Jahre alte Besitzerin hatte allem Anschein nach die Birken zuvor geklaut - und gab dies auch zu.

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall.