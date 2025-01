Silvester 2024 in Sachsen-Anhalt: Auch in Magdeburg wurde der Start ins Jahr 2025 mit jeder Menge Böller und Raketen gefeiert.

Magdeburg/dpa/DUR - In Sachsen-Anhalt sind Feuerwehren und Rettungskräfte nach ersten Berichten vergleichsweise ruhig in das neue Jahr gestartet.

Die Leitstelle der Stadt Halle berichtete am Morgen von 68 Brandeinsätzen. Dies sei in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Es habe keine außergewöhnlichen Einsätze gegeben.

Aufruf der Oberbürgermeisterin verhallt: Jede Menge Böller und Raketen in Magdeburg

Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg kam es nach Feuerwehrangaben zu 68 Brandeinsätzen. Unter anderem standen 28 Müllcontainer und ein Fahrzeug in Flammen.

Entgegen dem Aufruf von Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), in diesem Jahr wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten, wurden in Magdeburg überall in der Stadt viele Böller und Raketen gezündet.

Übliche-Silvestereinsätze durch Böller und Alkohol

In den meisten Orten in Sachsen-Anhalt gab es nach ersten Meldungen die üblichen Silvester-Einsätze durch zu viel Akohol in Kombination mit Pyrotechnik: Brennende Container, abgesprengte Briefkasten under Schlägereien werden gemeldet.

Mit einer fertigen Einsatz-Bilanz ist jedoch nicht vor dem Abend von Neujahr zu rechnen, da viele Meldungen bei der Polizei zunächst intern gesammelt werden.

Klinikum Bergmannstrost in Halle behandelt fünf schwere Handverletzungen in Silvesternacht

Die Handspezialisten des Klinikums Bergmannstrost in Halle berichteten ebenfalls von einer ruhigeren Nacht. Es habe fünf komplexe Handverletzungen gegeben, sagte der Leitende Oberarzt des Brandverletztenzentrums, Cord Corterier. Vor einem Jahr wurden an der Klinik etwa 13 Notfälle durch Böller behandelt.