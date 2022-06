Silly-Musiker wertet Ukraine-Krieg als „sinnloses Blutvergießen und Zerstörung“

Gastbeitrag: Künstler Uwe Hassbecker sorgt sich um die Zukunft der Menschen in dem osteuropäischen Staat.

Sprachlos? Ja, wir sind sprachlos seit einiger Zeit. Es ist nicht leicht, sich gerade ein objektives Bild zu machen und überhaupt, was heißt schon objektiv? Ist es besser, erst mal nichts zu sagen als etwas Haltloses? Gedanken ordnen. Was ist überhaupt los, was passiert da auf einmal? Hat die Welt mit Corona-, Klimakrise und ähnlichem seit ein paar Jahren und für die nächste Zukunft nicht schon mehr als genug existenzielle Probleme zu lösen? Haben denn nicht alle Menschen schon ausreichend darunter gelitten?