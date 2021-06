Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt auf 4,2: Zwei Kreise weiter bei 0

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat sich das Corona-Infektionsgeschehen erneut abgeschwächt. Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 4,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Freitag waren es noch 4,6 und am Donnerstag 5,1 gewesen. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen-Anhalt laut RKI 13 neue Corona-Fälle und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst.

Im Jerichower Land und in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag weiter bei 0. Den höchsten Wert aller Kreise in Sachsen-Anhalt gab das RKI mit 15,6 für den Altmarkkreis Salzwedel an.

Sachsen-Anhalt gehört somit weiter zu den Bundesländern mit dem geringsten Corona-Infektionsgeschehen. Eine geringere Sieben-Tage-Inzidenz wies das RKI nur für Mecklenburg-Vorpommern mit 2,8 aus, 4,4 für Brandenburg. Der bundesweite Wert lag bei 10,3.