Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt weiter

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag einen Wert von 50,3, am Pfingstmontag waren es noch 53,4 gewesen - nach 53,8 und 57,7 am Wochenende.

Das RKI wies zugleich darauf hin, dass an Feiertagen weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Somit würden weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet. In Sachsen-Anhalt ist am Dienstag nach zweiwöchigen Ferien zudem der Schulbetrieb wieder angelaufen, er wird von Tests begleitet.

Nur 37 neue Corona-Fälle am Montag in Sachsen-Anhalt

Den Angaben zufolge wurden binnen 24 Stunden 37 neue Corona-Fälle im Land gemeldet und keine neuen Todesfälle. Insgesamt hat es damit in der Pandemie bislang 97.760 nachgewiesene Infektionen in Sachsen-Anhalt gegeben und 3282 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Inzwischen liegen alle Landkreise deutlich unter der Marke von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage - für viele ist die Bundesnotbremse bereits gelöst, für weitere steht das kurz bevor. Um die Bundesnotbremse lösen zu können, müssen die Kreise fünf Wochentage in Folge unter dem Wert 100 liegen, Sonn- und Feiertage zählen nicht mit.