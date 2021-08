Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt geht weiter hoch

Magdeburg/dpa - Die Corona-Zahlen in Sachsen-Anhalt steigen weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, lag am Donnerstag bei 12,3 - nach 11,1 am Vortag, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Dennoch bleibt Sachsen-Anhalt damit neben Thüringen (11,1) eines der Bundesländer mit dem niedrigsten Wert. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 44,2.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Sachsen-Anhalt 58 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Es gab binnen 24 Stunden keine neuen Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 100.124 Corona-Infektionen und 3471 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.