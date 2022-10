Haseloff in Brüssel Sie halfen am Brocken in höchster Not: EU will Löschfliegerstaffel ausbauen

Sie flogen aus Rom ein, um den Großbrand am Brocken zu löschen: Nun will die EU ihre Löschfliegerstaffel für internationale Einsätze verstärken. Das sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff nach einem Besuch in Brüssel.