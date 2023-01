Shopping in Sachsen-Anhalt: Befindet sich der Einzelhandel in einer Krise?

Die Inflation und die Energiekrise haben nach Corona das Ladensterben in den Innenstädten beschleunigt.

Magdeburg - Zum Jahresende ging es Schlag auf Schlag. Erst kündigte die Inhaberin eines Modegeschäfts in Burg (Jerichower Land) ihren Rückzug an, wenige Tage danach folgte das einzige Sportgeschäft in der Stadt.