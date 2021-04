Sexuelle Belästigung: Polizei nimmt 40-Jährigen fest

Salzwedel - In Salzwedel hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen 40-Jährigen wegen sexueller Belästigung und versuchter räuberischer Erpressung festgenommen. Der mit 2,67 Promille stark alkoholisierte Täter hatte nach bisherigem Stand der Ermittlungen mehrere Personen an einer Bushaltestelle angegriffen und belästigt.

Zunächst wollte er laut Polizei von einem 18-Jährigen eine Zigarette haben. Als dieser verneinte, bedrohte ihn der 40-Jährige mit einer Schere, ließ dann aber von seinem ersten Opfer ab. Stattdessen ging er zu einer wenige Meter entfernt stehenden 20-Jährigen, fragte diese nach Geschlechtsverkehr und berührte sie dabei mehrfach im Bereich der Schulter, knapp oberhalb der Brust.

Als die junge Frau floh, verfolgte der Täter sie kurz, wendete sich dann aber einer weiteren Frau zu. Auch die 28-Jährige fragte er nach Sex und berührte sie am Oberkörper. Die Frau musste den Mann von sich stoßen, damit er von ihr abließ.

Wenig später konnte die Polizei den Mann festnehmen. Am Freitagvormittag wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (mz/slo)