Halle (Saale) - Friederike Klauke kann die Worte noch hören. Sie erinnert sich an das Unbehagen, die Wut, die in ihr hochstiegen. „Du willst Chirurgin werden? Kannst Du Dich denn auch genug bücken?“ Das habe ein Chefarzt gefragt, sie war Medizinstudentin während ihrer Praxiszeit in einer Klinik bei Halle. „Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Es ist einfach nur unfassbar.“ Es sollten nicht die letzten Kommentare sein, „um mich spüren zu lassen, dass man mir Chirurgie nicht zutraut, weil ich eine Frau bin“. Klauke ist 34 Jahre alt, Assistenzärztin am BG Klinikum Bergmannstrost in Halle in der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie.