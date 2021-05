Serum für Politiker statt Rentner: Impfaffäre wird Thema im Landtag

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Impfskandal fordert die Linke nun auch Klarheit vom Landesgesundheitsministerium. „Jeden Tag muss landesweit gemeldet werden, welche Personen geimpft wurden“, sagte Linkenfraktionschefin Eva von Angern der MZ. Das Robert-Koch-Institut (RKI) werde nicht nur über Alter und Wohnort der Geimpften informiert, sondern auch über deren Priorisierung, also den Grund der zügigen Impfung. „Es muss doch auffallen, wenn Hunderte Menschen außerhalb der Reihe geimpft werden“, sagte von ...

„Soweit ich weiß, gehen solche Daten nicht nur ans RKI, sondern auch an das Land.“ Dort müssten Hunderte vorgezogene Impfungen bei guter Dokumentation eigentlich Skepsis auslösen, glaubt die Linkenpolitikerin. Sie will dazu Auskunft vom Gesundheitsministerium im Sozialausschusses verlangen. Das Landtagsgremium soll auf Wunsch von Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Politiker ließen sich eher impfen als viele Rentner

Anlass der Aufklärungsforderungen ist ein landesweiter Skandal um vorgezogene Corona-Impfungen. In Halle hatte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) eingeräumt, dass Stadträte und Mitglieder im Katastrophenstab frühzeitig Spritzen angeboten bekamen. Aufgrund akuter Impfstoffknappheit sollen laut Bundesverordnung aktuell aber nur Über-80-Jährige, Heimbewohner, Pfleger und Krankenhausmitarbeiter geschützt werden.

Wiegand ist bereits selbst geimpft. Das gilt auch für die Landräte in Wittenberg und im Saalekreis. Im Kreis Stendal wurden 330 Polizisten zu früh immunisiert. Im Kern argumentieren die Verwaltungschefs, dass angebrochene Impfdosen nicht verfallen sollten. Laut Wiegand wurden allein in der Stadt Halle knapp 600 Menschen mit „Ad-hoc“-Spritzen geschützt, die nicht ungenutzt weggeworfen werden sollten.

Hätte das Impfen von Politikern dem Ministerium auffallen müssen?

„Bei ordentlicher Dokumentation hätte das auffallen müssen“, kritisiert von Angern. Das Sozialministerium betont auf Anfrage aber: Ihm liege lediglich eine Information darüber vor, ob jemand aus beruflichen Gründen geimpft worden sei oder nicht. Regelverstöße seien so nicht erkennbar. „Sollte das so sein, taugt die Dokumentation nichts“, so von Angern.

Die SPD-Fraktion sieht weiter die Verwaltungschefs in der Verantwortung: Wer als Oberbürgermeister oder Landrat beim Impfen „vordrängele“ oder gar „in Größenordnungen Impfdosen an Personen verschiebt, die noch längst nicht an der Reihe sind, der darf mit einem solchen Verhalten nicht davonkommen“, sagte Fraktionsvize Andreas Steppuhn. (mz)