Senfknappheit: Regionale Landwirte helfen Feinkost-Hersteller Altenburger in der Not

Altenburg/MZ - In den Hochregalen des Unternehmens Altenburger Senf stapeln sich Gläser auf Paletten: Scharfer Senf, Senf mit Bier, Senf mit Gin, Senf mit Pfeffer, Senf mit Knoblauch. „Abstandshalter“ heißt letzterer. „Den haben wir während der Corona-Pandemie auf den Markt gebracht. Geht immer noch super“, sagt Unternehmenschefin Julia Jungbeck-Ucar. In der Nachbarhalle klirren Gläser. Die Abfüllanlage des Thüringer Senf-Herstellers läuft. In kleine Gläser wird die mittelscharfe Würzpaste gespritzt, automatisch ein Deckel aufgesetzt und ein rotes Etikett geklebt. Das dauert nur Sekunden. Dass Senf in Deutschland ein knappes Gut wird, davon ist bei dem Mittelständler noch nichts zu sehen.