Einige Handwerker zählen in Sachsen-Anhalt zu den letzten ihres Fachs. Zu ihnen gehört auch die Wachszieherin Katrin Fahle aus Gödnitz. In ihrer Manufaktur „Kerzeria“ fertigt sie aus Wachsresten neue Kerzen.

Seltenes Handwerk in Sachsen-Anhalt

Gödnitz/MZ - Das Hobby zum Beruf zu machen, ist für viele Menschen ein Traum. Für Katrin Fahle aus Gödnitz (Anhalt-Bitterfeld) ist es Realität. Seit 2010 arbeitet sie als Wachszieherin in ihrer „Kerzeria“. Dort fertigt sie Kerzen aller Art an: für Taufen, Hochzeiten oder als Dekoration für zuhause, freistehend oder in Gläsern, gepunktet, mit Mosaikmuster oder einfarbig.