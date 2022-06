Die Kadaver der beiden Fischotter am Rande der Kreisstraße bei Magdeburg-Pechau.

Magdeburg - Am Morgen des 8. Dezember 2021 sind auf der Kreisstraße 1227, kurz hinter Pechau, im Berufsverkehr zwei Fischotter totgefahren worden. Der Zusammenstoß mit den Tieren ereignete sich an der kurvenreichen Calenberger Straße unweit der Pechauer Ortsausfahrt in Richtung Randau-Calenberge. Feuerwehr und Tierrettung, die gerufen wurden, konnten für die streng geschützten Tiere nichts mehr tun. Der Fischotter steht auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten Deutschlands. Im nahe gelegenen Naturschutzgebiet hatten die Mardertiere noch eine Heimat gefunden.