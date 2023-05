Bevölkerungswandel in Sachsen-Anhalt Sehnsuchtsort für Kinder? Warum eine Familie aus Niedersachsen nach Wittenberg zog – und es nicht bereut hat

Der Landkreis Wittenberg ist der kinderreichste in Sachsen-Anhalt. Was macht ihn so attraktiv? Familie List ist aus Hannover hierher gezogen – und hat es nicht bereut. Welche Gründe es dafür gibt.