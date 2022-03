Sechs sichere Anzeichen dafür, dass der Frühling in Sachsen-Anhalt beginnt

Die Temperaturen klettern, es bleibt länger hell. Und auch an vielen anderen Punkten merkt man, dass in Sachsen-Anhalt so langsam der Frühling beginnt.

Die Blüten einer Magnolie entfalten sich am vor dem Schloss im Wörlitzer Park in Wörlitz (Sachsen-Anhalt). Überall im Gartenreich zeigt sich der Frühling in seiner vollen Pracht.

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa - Krokusse und Osterglocken tauchen das Land in Farbe. Das Thermometer zeigt immer öfter Temperaturen im zweistelligen Bereich an. Am Sonntag ist der kalendarische Frühlingsanfang. Auch in Sachsen-Anhalt merkt man an vielen Ecken, dass die neue Jahreszeit beginnt.

Die Städte machen sich beim Frühjahrsputz fein

Kehren, sammeln, putzen: Die Städte in Sachsen-Anhalt befreien sich nach und nach von allerhand Müll. Vor allem auf Grünflächen und Gehwegen landet trotz Mülleimern immer wieder Abfall. Allein in Magdeburg sind rund 220 Aufräumaktionen mit über 4700 Akteuren geplant. Der Startschuss für die bis Ende April laufende stadtweite Aktion fiel am Freitag vor einer Woche. Auch andere Städte und Gemeinden werden mit tatkräftiger Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger auf Vordermann gebracht. Weißenfels ruft etwa Mitte April zu einem Frühjahrsputz auf. Die Stadt stellt am Aktionstag alle zur Beseitigung benötigten Arbeitsmittel zur Verfügung.

Die Außengastronomie bereitet sich auf Kaffee und Bier im Freien vor

Der Frühlingsbeginn lässt bei den Gastronomen in Sachsen-Anhalt die Hoffnung auf sich bessernde Geschäftsaussichten wachsen. «Der Außenbereich zieht die Leute an, was wir auch im vergangenen Jahr schon beobachten konnten», sagte ein Sprecher des Landesverbands Sachsen-Anhalt des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Dies mache den gebeutelten Gastronomen nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie Hoffnung. Die Menschen sehnten sich nach Normalität, nach einem gemütlichen und unbeschwerten Treffen, ergänzte Hauptgeschäftsführerin Manuela Hertel. «Sei es zum Essen, auf ein Käffchen oder ein kühles Bier. Hauptsache mal wieder unter Menschen kommen und die Einsamkeit der letzten Monate vergessen.»

Die Ausflugsschifffahrt startet wieder

Am Petriförder nahe der Magdeburger Innenstadt sind seit ein paar Tagen wieder die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte Magdeburg zu sehen. Sie sind in der vergangenen Woche aus dem Winterquartier im Hafen geholt worden, wie Geschäftsführerin Silke Buschmann sagte. Nun würden sie «hübsch und sauber» gemacht. Die erste Fahrt der Saison ist für Samstag, 11.15 Uhr geplant - dann auf der Stadtstrecke, längere Fahrten folgen. «Es gibt auch schon die ersten Vorbuchungen», sagte Buschmann. «Die Busreise-Unternehmen sind schon wieder mutiger.» Viele Menschen entschieden sich aber auch spontan zum Mitfahren. Im vergangenen Jahr habe die Weiße Flotte Magdeburg rund 27 000 Passagiere gezählt. In Jahren ohne Corona und Niedrigwasser seien es um die 40 000.

Wanderwege locken Ausflügler in Harz

Auf dem Brocken ist der Frühling zwar noch nicht ganz angekommen, vor allem in den tiefer gelegenen Regionen empfiehlt sich bei schönem Frühlingswetter aber eine Wanderung. Zahlreiche Wanderwege im Harz können von Ausflüglern erkundet werden. «Die Krokusse und die Osterglocken kommen wieder heraus, die Bäume bekommen langsam ihre Blätter, die Tage werden wieder länger und in den Hochlagen verschwindet langsam der Schnee», sagte eine Sprecherin vom Harzer Tourismusverband. In Thale bereitet man sich außerdem schon langsam auf den Walpurgismarkt vor. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hoffen die Veranstalter, dass das Event Ende April endlich wieder stattfinden kann.

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz erwacht aus Winterschlaf

Unter dem Motto «Frühlingserwachen» startet am Wochenende im Dessau-Wörlitzer Gartenreich die Tourismussaison. Am Samstag öffnen die Schlösser, das Gotische Haus und die Insel Stein nach der Winterpause laut Kulturstiftung Dessau-Wörlitz wieder für Besucher. Als Blumen gekleidete Darsteller werden vor der Kulisse von Schloss Wörlitz durch den Park wandeln, hieß es. Die Natur sei in der 140 Hektar großen Kulturlandschaft mit ihren romantischen Kanälen, zahlreichen kleinen Brücken und kleinen Tempeln erwacht. Auf einem kleinen Markt bieten am Samstag und Sonntag Händler ihre Waren feil, Gastronomen bieten Speisen und Getränke an. Seit 1994 wird in Wörlitz mit einem bunten Programm symbolisch der Frühling begrüßt. 2020 und 2021 fiel das Fest pandemiebedingt aus. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich zählt zum Unesco-Welterbe.

Bunte Blumen verschönern die Städte

Osterglocken und Krokusse blühen schon. Damit Verkehrsinseln, Grünstreifen und Friedhöfe noch bunter werden, pflanzen Gärtnerinnen und Gärtner in den Kommunen fleißig Blumen. In Halle wurde kürzlich mit der Pflanzung von 35 500 Frühlingsblumen begonnen. In Magdeburg werden seit vergangener Woche gar mit über 65 400 bunten Pflanzen das Stadtgebiet und die kommunalen Friedhöfe aufgehübscht. Mehrere Tausend Euro geben die Städte für den Blumenschmuck aus. Hoch im Kurs sind vor allem Stiefmütterchen, Hornveilchen und Vergissmeinnicht.