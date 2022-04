"Ungeziefer-Aktion" der DDR: So wurden Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben

An einer Gedenkpyramide aus Steinen von Häusern, die im Zuge von DDR-Zwangsumsiedlungen im einstigen Dörfchen Stresow (Kreis Stendal) abgerissen wurden, stehen in Vockfey (Amt Neuhaus, Kr. Lüneburg) die ehemaligen Bewohner Marie-Luise Busse und Hennig Hesse. Am 30. Mai 1952 waren 20 Stresower in die Thüringer Kleinstadt Kölleda verfrachtet. 1974 wurde der Ortsteil von Aulosen unmittelbar an der deutsch-deutschen Grenze völlig geschleift.

Foto: dpa