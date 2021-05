Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 – Lkw-Fahrer verletzt

Ein Lkw war am Stauende aufgefahren.

Bornstedt - Bei einem Lkw-Unfall nahe des Rasthofes Börde ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann in Fahrtrichtung Berlin offenbar das Stauende vor sich übersehen. Er fuhr dadurch in das Heck des Lasters vor ihm und schob diesen somit auf einen weiteren Lkw.

Der 51-jährige Unfallverursacher wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und konnte nur durch den Einsatz der Feuerwehr befreit werden. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die A2 war in Richtung Berlin voll gesperrt. (Foto: Matthias Strauss)

Die drei involvierten Laster mussten allesamt abgeschleppt werden. Die A2 war ab Bornstedt zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu längeren Staus. Die Polizei rechnet noch bis zum späten Vormittag mit Behinderungen an der Unfallstelle. (mz/slo)