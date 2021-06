Schwere Unwetter über Sachsen-Anhalt? Wetterdienst gibt Warnung heraus

Halle (Saale)/MZ/slo - In Teilen von Sachsen-Anhalt drohen in der Nacht und vor allem am Mittwoch schwere Unwetter. Für Teile des Landkreises Wittenberg hat der Deutsche Wetterdienst am Dienstagabend bereits eine amtliche Warnung wegen starker Gewitter veröffentlicht.

Für den Harz sowie den Norden und Osten gilt derzeit eine Vorwarnung vor Unwettern und schweren Gewittern. Im Harz ist es zwischen Mitternacht und 9 Uhr am Morgen soweit. Für den Landesnorden, aber auch Dessau und den Landkreis Wittenberg drohen in der zweiten Nachthälfte und am Mittwoch bis zu 60 Liter Regen in kurzer Zeit. Teilweise können über mehrere Stunden hinweg bis zu 100 Liter Regen zusammenkommen. Auch Hagel sei nicht ausgeschlossen.

Bereits seit Montag ziehen teils extreme Gewitter über Deutschland, die bisher vor allem in Süddeutschland schwere Schäden anrichteten. Sachsen-Anhalt kam bisher weitgehend glimpflich davon.

Am Donnerstag soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen.