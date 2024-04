Schwere Sturmböen auf dem Brocken Ostermontag wird ungemütlich: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst für viele Regionen in Sachsen-Anhalt Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Zudem ist mit teils starken Gewittern zu rechnen. In diesen Kreisen wird es am Ostermontag ungemütlich.