Verband rügt: Sachsen-Anhalts Landtag ist zu groß und zu teuer

97 Abgeordnete sitzen im Magdeburger Landtag - im Verhältnis zur Landesgröße deutlich mehr als in anderen Ländern. Der Bund der Steuerzahler macht einen radikalen Vorschlag.

Zu teuer? Der Landtag in Magdeburg (hier mit Finanzminister Michael Richter, CDU) verschlingt nach Ansicht des Steuerzahlerbunds zu viel Geld.

Magdeburg - Die Landtage von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen haben zu viele Abgeordnete - diesen Vorwurf erhebt der Bund der Steuerzahler in seinem am Mittwoch vorgestellten „Schwarzbuch“. Das Dokument listet 100 Fälle aus ganz Deutschland auf, in dem aus Sicht des Verbands Steuergeld verschwendet wird. Sachsen-Anhalt ist mit fünf Fällen dabei, unter anderem mit teuren Tunneln für seltene Kröten.