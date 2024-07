Weniger Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche Nur wenige Ärzte in Sachsen-Anhalt führen Abtreibungen durch

Die Zahl der Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, ist in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen. In einigen Regionen gibt es kaum Ärzte, in einem Kreis sogar gar keinen.