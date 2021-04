Schülerinnen und Schüler müssen sich vor Unterricht auf Corona testen

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Schülerinnen und Schüler dürfen ab Montag nur noch am Unterricht teilnehmen, wenn sie sich zwei mal wöchentlich auf Corona testen. Die Testpflicht gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer. Bis zum Freitag hatte das Land laut Bildungsministerium bereits rund 540.000 Tests an die Schulen verschickt. Neben den kostenlosen Tests an den Schulen können auch negative Ergebnisse medizinischer Tests vorgezeigt werden.

Die Tests werden von den Schülerinnen, Schülern und dem Personal selbst durchgeführt. Verweigern Schüler oder Eltern das, dürfen sie das Schulgelände nicht mehr betreten und haben dann auch keinen Anspruch auf Distanzunterricht. Bei einem positiven Testergebnis soll das Kind schnell isoliert und dann wenn möglich von den Eltern abgeholt werden. Die Eltern sind dann dazu verpflichtet, beim Haus- oder Kinderarzt einen PCR-Test machen zu lassen. Die AfD kritisierte die Testpflicht und kündigte rechtliche Schritte an. (dpa)