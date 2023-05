Schulen in Sachsen-Anhalt Kampf für die Jogginghose: Warum sich Schüler aus Köthen gegen Kleidungsvorschrift einsetzen

Am Gymnasium in Köthen soll festgeschrieben werden, was als angemessene Kleidung gilt. Die Schülervertreter wollen das verhindern. Dazu haben sie ihre Mitschüler befragt – mit einem eindeutigen Ergebnis.