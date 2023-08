Nach den Einschulungen von knapp 20.000 neuen Erstklässlern in Sachsen-Anhalt herrscht vor den Grundschulen reger Betrieb. An der Johann-Wolfgang-von-Goethe Grundschule in Halberstadt sowie an vielen anderen Grundschulen im Land blitzte daher die Polizei. Mehr dazu auch im Video.

Halberstadt/DUR – 20.000 neue Erstklässler wurden in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt eingeschult. Doch der Weg zur Schule ist nicht immer ungefährlich. An der Goethe Grundschule in Halberstadt lauert er sogar direkt vor den Toren: Auf der Wolfsburger Straße vor der Schule wurde in diesem Jahr bereits ein Kind angefahren. Für die Polizei ein guter Grund im Rahmen des Verkehrsaktionstages "Sicherer Schulweg" einmal genauer den Verkehr vor der Grundschule zu kontrollieren. Dabei bekamen sie Hilfe von Schülern der 4. Klasse. Warum es für die Autofahrer heute keine Sanktionen, sondern Lob und Geschenke der Kinder gab.

Baustelle führte zu zusätzlichem Verkehr vor der Grundschule - Kind wurde angefahren

Seit April dieses Jahres wird in der Nähe der Goethe Grundschule gebaut. Die große Baustelle brachte viel Umleitungsverkehr mit sich, welcher zu langen Schlangen in beide Richtungen vor der Grundschule führte.

Cornelia Henke, die Schulleiterin der Goethe Grundschule, ist über die Lage in der Tempo 30 Zone besorgt: „Bei uns herrscht vor der Schule das Problem, dass früher die Straße immer sehr ruhig war und jetzt dies eben nicht mehr so ist. Die Sicherheit unserer Schüler wurde durch den Umleitungsverkehr nicht mehr gewährleistet. Die gesamte Lage gipfelte darin, dass eins unserer Kinder vor der Schule angefahren wurde. Es zog sich dabei zum Glück nur Prellungen, Schürfwunden und blaue Flecken zu.“

Der Landrat reagierte damals zur Zufriedenheit von der Schulleiterin sehr schnell: Innerhalb von 14 Tagen wurde die Wolfsburger Straße zur Einbahnstraße gemacht. Seitdem hat sich die Situation extrem verbessert. Es ist viel ruhiger, die Eltern parken meistens auf dem nahegelegenen Aldi-Parkplatz und bringen die Kinder zu Fuß zur Schule. Aus diesem Grund hat sich auch das Thema Elterntaxis, welches aktuell wieder sehr präsent ist, an der Schule drastisch verringert.

Warum der Verkehrsaktionstag so wichtig ist

Im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" will die Landespolizei Sachsen-Anhalts auf die Wichtigkeit der Rücksichtnahme im Straßenverkehr auf die kleinsten Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen. Aus diesem Grund werden an den ersten Tagen des neuen Schuljahres vermehrt Kontrollen an den Grundschulen im Land durchgeführt.

Und die Kinder? Für die ist die ganze Aufregung vor ihrer Grundschule extrem spannend: „Wir halten heute Autofahrer an die vor der Schule zu schnell fahren, aber auch welche die etwas zu langsam fahren.“, sagten Elias und Julie aus der vierten Klasse. Beide halfen den Polizeibeamten bei den Kontrollen an der Wolfsburger Straße. Als Belohnung für vorbildliches Fahren gab es für jeden Autofahrer eine kleine Zuckertüte.

Auch Innenministerin Zieschang und Oberbürgermeister Szarata machten sich ein Bild der Lage

Besuch gab es auch von Innenministerin Dr. Tamara Zieschang und Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata. Beide machten sich ein Bild von der Verkehrssituation vor der Goethe Grundschule.

Innenministerin Zieschang wies im Rahmen des Verkehrsaktionstages auf dessen Wichtigkeit hin: „Mit diesem Verkehrsaktionstag sollen die Bürger sensibilisiert werden in der Nähe von Schulen ganz besonders vorsichtig zu fahren und Rücksicht zu nehmen. Gerade auf die Erstklässler und Erstklässlerinnen, aber auch auf die restlichen Schüler. Aus diesem Grund wollen wir die Kontrollen in den nächsten Wochen auch fortsetzen, um sicher zu gehen, dass Rücksicht auf unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer genommen wird.“

Das die Aktion eine nachhaltige Wirkung hat, hofft auch Cornelia Henke. Die Schulleiterin zeigte sich zufrieden mit dem Verkehrsaktionstag: „Es ist schön, dass mal nicht nur „bestraft“ wird, sondern auch gelobt wird. Ich hoffe, dass wir auch ganz viele vorbildliche Verkehrsteilnehmer finden, damit die Schultüten auch alle werden.“

Recht behielt sie: Der Verkehrsaktionstag an der Goethe Grundschule verlief erfreulich. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich durchweg an die Geschwindigkeit von maximal 30km/h und benutzten die Straße nur in die erlaubte Richtung.

Wie in jedem Jahr ist die Landespolizei in den kommenden Tagen verstärkt vor Schulen im Einsatz. Direkt vor Ort klärt sie die Verkehrsteilnehmenden über eine gemäßigte und rücksichtsvollere Fahrweise auf und weist auf sichere Halte- und Parkzonen hin. Darüber hinaus geben die Regionalbereichsbeamtinnen und -beamten den Schülerinnen und Schülern Tipps zum sicheren Überqueren der Fahrbahn und sensibilisieren Schulklassen zu den Themen Verkehrsregeln und Gefahren im Straßenverkehr.