Schule in Sachsen-Anhalt startet ohne Maske und ohne Tests

Am Donnerstag beginnt für 209.000 Schüler in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. Jetzt stehen fest, wie das Land mit Corona umgeht.

Magdeburg/hei - Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag ohne Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Das kündigte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag an. Auch Tests soll es nicht geben. „Wir beginnen mit größtmöglicher Normalität“, sagte Feußner. „Bei einer Verschärfung der pandemischen Lage können die Maßnahmen jederzeit angepasst werden.“