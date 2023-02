Seit 2019 am Landgericht in Dessau im Einsatz: Wenn Daniel Wotzka nicht als Schöffe im Gerichtssaal sitzt, ist er Lehrer in Jessen.

Gräfenhainichen/MZ - An den Tag, als er das erste Mal ins Gericht musste, kann sich Daniel Wotzka genau erinnern. 2019 war das. Der 39-Jährige habe damals eine wenig juristische Frage im Kopf gehabt: „Was soll ich nur anziehen?“ Richter kennt jeder in ihrer dunklen Robe. Wotzka allerdings fuhr nicht als Berufsrichter zum Landgericht in Dessau, sondern als Schöffe – als Laienrichter also.