Telefonbetrug Schon eine Million Euro von Senioren erbeutet: Schockanrufen in Sachsen-Anhalt nehmen zu

Um aus einer Notlage herauszukommen, brauchen die Anrufer viel Geld. Das ist zwar gelogen, doch so laufen Schockanrufe meist ab - mit enormen Erfolg. Schon eine Million Euro erbeuteten Betrüger mit der Masche allein in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt. Im Visier der Täter: arglose Senioren.