Schnelles Internet: So klappt es mit dem Breitbandausbau in Sachsen-Anhalt

Mücheln - So sieht es also aus, dieses schnelle Internet. Ein knappes Dutzend mehr als fingerdicker Kabel mit buntem Innenleben, hellbraun ummantelt. Bündelweise ragen sie aus geschachteten Gruben und Gräben heraus, umstellt von Absperrgittern und rot-weißen Warnbaken. Achtung, Baustelle. In Mücheln. Oder im Ortsteil Langeneichstädt. Die Kleinstadt am Geiseltalsee im westlichen Saalekreis legt mächtig Tempo vor beim Ausbau des Breitbandnetzes mit Glasfaserkabeln. 60 Prozent der Haushalte haben mittlerweile einen Hausanschluss beantragt.

