Halle/MZ - Frostiger Wochenstart in Mitteldeutschland: Der erste Wintereinbruch hält auch am Montag in Sachsen-Anhalt an. Nachdem es bereits am Freitag geschneit hatte, fielen in der Nacht zu Montag erneut Flocken vom Himmel. Das sind noch die Auswirkungen der so genannten „Schneewurst“. Den Begriff hatte der Meteorologe Dominik Jung vom Vorhersageportal wetter.net geprägt, weil das betroffene Gebiet auf der Wetterkarte wie eine schmale Wurst aussehe. „Diese kalten Luftmassen sind sehr träge. Wenn die einmal eingezogen sind, bewegen die sich nur sehr langsam weiter“, so Jung. „Deshalb hat es jetzt auch nochmal geschneit. Aber das ist in den nächsten Tagen kein Thema mehr.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.