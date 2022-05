Warum Sachsen-Anhalts Wirtschaft schleichend auf Talfahrt ist

Warum nur Zuwanderung den Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt effektiv stoppen kann.

Der Chemiepark in Leuna. Der Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt könnte bald auch die Chemie treffen.

Halle (Saale)/MZ - Arbeitsmarktpolitik hieß in Sachsen-Anhalt lange Zeit: Bekämpfung von Erwerbslosigkeit. Bis in die 2000er Jahre hinein gab es in einigen Regionen eine Arbeitslosenquote von 20 Prozent. Das hat sich verändert: Die Erwerbslosenzahlen fallen von Jahr zu Jahr, die Landesregierung kommentiert das regelmäßig freudig. Arbeitsmarktpolitik gehört nicht mehr zu den heißen politischen Themen.