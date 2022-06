Schauer und Gewitter ziehen über Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig/DUR/dpa - Eine nordwestliche Strömung bringt kühlere Meeresluft nach Mitteldeutschland: Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten deshalb am Donnerstag einen Regenschirm einpacken, denn über den Tag verteilt, kann es immer wieder zu vereinzelten Regenschauern kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Morgen und im Vormittagsverlauf ziehen in Sachsen-Anhalt zunächst Regenwolken durch. Es gibt gelegentlich Schauer. Entlang der Grenze zu Niedersachsen und Thüringen sind später dann vereinzelt Gewitter mit Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag bei 22 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 10 Grad.

Am Freitag lösen sich die Wolken allmählich auf und es wird zunehmend freundlicher. Die Temperaturen steigen dann wieder auf 24 bis 26 Grad und es bleibt trocken.