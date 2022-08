Schattenseiten des Welpen-Booms - Tierheime in Sachsen-Anhalt sind überfüllt

Halle/MZ - Der Haustier-Boom zeigt seine Schattenseiten: Der Platz für herrenlose Hunde und Katzen wird immer knapper. Einige Tierheime in Sachsen-Anhalt nehmen bereits keine Vierbeiner mehr von Privathaltern auf, auch in Leipzig und Berlin wurden Aufnahmestopps verhängt. Grund für die Überfüllung der Zwinger sind laut Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes Sachsen-Anhalt die Folgen des Haustier-Booms während der Pandemie. In der Feriensaison würden ohnehin mehr Tiere als üblich abgegeben, sagte Landesvorsitzender Rudolf Giersch der MZ. „Jetzt kommen auch viele Tiere hinzu, die in der Corona-Zeit angeschafft wurden.“

