Scharlach: Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt steigen

Magdeburg - Eine massive Welle von Infektionen mit A-Streptokokken hält derzeit die Gesundheitsbehörden vor allem in Großbritannien in Atem. Mindestens 19 Kinder sind bereits an der bakteriellen Infektion gestorben, die unter anderem Scharlach auslöst. Auch in Sachsen-Anhalt erhöht sich die Zahl der Erkrankten, informiert das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) auf Nachfrage.