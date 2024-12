Halle (Saale)/Magdeburg. - Infektionen mit Scharlach sind in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen im vergangenen Jahr stark angestiegen. Nach einer Analyse der DAK-Gesundheit wurden 2023 in Sachsen-Anhalt und Thüringen rund sechsmal mehr Kinder mit Scharlach in Arztpraxen behandelt als im Vorjahr, in Sachsen dreimal so viele. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Sonderanalyse im Rahmen des DAK-Kinder- und Jugendreports.

In Sachsen-Anhalt waren hochgerechnet rund 11.500 Kinder im Alter von einem bis 14 Jahre betroffen. In Sachsen waren es rund 18.200, in Thüringen rund 8.700 Kinder. In allen drei Ländern bedeutet dies der höchste Stand der vergangenen fünf Jahre.

Mehr Kinder erkranken an Scharlach: Mediziner sehen Nachholeffekte der Corona-Pandemie

Mediziner sehen Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie als Ursache. Während der Covid-19-Pandemie gingen die Scharlach-Diagnosen nach Angaben der DAK stark zurück – mit dem niedrigsten Stand 2021. Ab 2022 nahmen die Scharlach-Infektionen aber merklich zu.

„Die pandemiebedingte 'Infektvermeidung' hatte neben den schwierigen sozialen auch negative infektiologische Folgen. Von zentraler Bedeutung ist die Arzneimittelversorgung: Wir brauchen eine stabile Versorgung mit oralem Penicillin“, sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Michael Hubmann.

Die Entwicklung müsse im Blick behalten werden, betonten die jeweiligen Leiter der DAK-Landesvertretungen. Es sei wichtig, Eltern über Infektionskrankheiten wie Scharlach aufzuklären – und auf das Einhalten der einschlägigen Hygieneregeln hinzuweisen.

Scharlach ist hochansteckende Erkrankung

Scharlach ist eine häufige bakterielle Infektionskrankheit bei Kindern, die durch Streptokokken verursacht wird. Die hochansteckende Erkrankung tritt meist gehäuft in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten oder Schulen auf.

Die DAK-Gesundheit ist nach eigenen Angaben mit 5,5 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands, davon 160.000 in Sachsen, 130.000 in Thüringen und rund 114.000 in Sachsen-Anhalt.