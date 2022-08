Schäden an Bahnstrecke Halle-Kassel bei Sangerhausen größer als angenommen

Auf der Strecke Halle-Kassel liegen Schwellen, die im Verdacht stehen, das tödliche Zugunglück Anfang Juni in Bayern mit verursacht zu haben. Nun müssen sie ausgewechselt werden.

Halle (Saale) - Die Schäden an der Bahnstrecke Halle-Kassel sind offenbar größer als bisher angenommen. Nach MZ-Informationen müssen in dem teilweise gesperrten Abschnitt zwischen Riestedt und Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) auf einer Länge von 500 Metern 280 instabile Betonschwellen ausgetauscht werden. „Die Größenordnung stimmt“, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. Er bestätigte auch, dass die Bahn derzeit bundesweit Maschinen und Bedienpersonal sucht, um die Arbeiten zu erledigen. Das sei schwierig, weil alle Firmen volle Auftragsbücher hätten.