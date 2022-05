Sachsen schafft Masken ab - Warum das für Sachsen-Anhalt kein Thema ist

Sachsen schafft den Mund-Nasen-Schutz in Geschäften ab, doch in Sachsen-Anhalt ist davon keine Rede. Das Gegenargument heißt: Delta-Mutation.

In Sachsen-Anhalt bleibt die Maskenpflicht beim Shopping - anders als in Sachsen. Dort fällt die Pflicht zur Schutzbedeckung am Freitag weg.

Magdeburg/MZ - Sie ist das Symbol der Corona-Pandemie: Die Schutzmaske - ob selbstgenäht, als OP-Variante oder mit FFP2-Siegel - dominiert seit gut einem Jahr die deutschen Innenstädte. In Sachsen ändert sich das jetzt: Die Landesregierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schafft am Freitag die Maskenpflicht in Supermärkten und anderen Geschäften ab. Das gilt dort, wo die Wocheninzidenz unter zehn Neuinfektionen liegt. Also überall in Sachsen.