Sachsen-Anhalts Veranstalter in der Corona-Krise: Messebauer und Tontechniker warnen vor Branchenkollaps

Viele Partys, Stadtfeste und Messen fallen auch 2022 wegen der Corona-Pandemie aus. Die Veranstalter treibt das in eine Existenzkrise.

Halle/MZ - Nach zwei Jahren Flaute in den Auftragsbüchern bangen Tontechniker, Messebauer und Eventmanager in Sachsen-Anhalt um die Zukunft ihrer Branche. Trotz verlängerter Staatshilfen schrumpft die Zahl der aktiven Betriebe, viele kehren dem Berufszweig den Rücken. Das ergab eine MZ-Umfrage unter Firmen im Land. „Vor der Pandemie hatten wir eine gut funktionierende Firma, jetzt sitzen wir vor einem Scherbenhaufen“, sagte Ulf Künemund, Inhaber eines Messbauunternehmens in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg).