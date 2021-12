Sachsen-Anhalts Rechnungshof fordert Dürre-Versicherung für Bauern

Sachsen-Anhalts Landwirte - hier Henrik Horstmann in der Börde - hatten mehrere Jahre in Folge mit Dürre zu kämpfen. Kommt nun eine Pflichtversicherung oder ein Extremwetterfonds?

Magdeburg/MZ - Wälder im Harz trockneten aus, Landwirte fuhren Minimal-Ernten ein: Sachsen-Anhalt erlebte ab 2018 gleich drei Dürresommer hintereinander. Waldbesitzer und Agrarbetriebe hatten den Schaden, die Trockenheit wirkt bis heute. Denn selbst eine klimatisch unauffälliges Jahr 2021 führte nicht dazu, dass sich die Wasserreserven auffüllten.

Jetzt befasst sich auch Sachsen-Anhalts Rechnungshof mit zunehmenden Dürreperioden. Genauer: mit den finanziellen Folgen. Viele Bauern waren wegen Ernteausfalls auf Hilfsgelder angewiesen - doch das Rettungssystem hatte große Mängel, kritisieren Sachsen-Anhalts oberste Finanzprüfer im neuen Jahresbericht, den sie am Mittwoch vorstellten. Dabei geht es um viel Geld: Von 2018 bis 2020 flossen laut Rechnungshof 56 Millionen Euro Dürrehilfe vom Land, 28 Millionen kamen vom Bund.

Zwei Kritikpunkte haben die Finanzprüfer: Zum einen seien die Hilfsgelder mit einem unnötig komplizierten Prüfverfahren verbunden gewesen. Zum anderen fordert der Rechnungshof ganz grundsätzlich: Der Steuerzahler dürfe nicht alle Jahre wieder für solche Naturkatastrophen haften.

Denkbar ist laut Rechnungshof auch ein Fonds

Denn Rechnungshof-Präsident Kay Barthel glaubt, dass Dürren und ähnliche Katastrophen künftig häufiger auftreten. „Das sind offenbar nicht mehr singuläre Ereignisse, die man alle 100 Jahre mal erlebt“, sagte er. „Wenn diese Krisen öfter kommen, muss man das einpreisen.“

Konkret forderte er, es müsse über neue Fonds oder Versicherungen diskutiert werden, an denen sich Landwirte beteiligten. So werde die Staatskasse nicht mehr belastet wie bisher. Es könne jedenfalls nicht sein, dass der Steuerzahler bei jeder Katastrophe allein geradestehe.

Sachsen-Anhalts Bauernpräsident Olaf Feuerborn ist für beide Lösungen aufgeschlossen. „Wir haben das bereits angemahnt, dass wir eine Versicherungslösung auf den Weg bringen sollten“, sagte er der MZ. „2018 hätten sich viele Bauern eine Dürreversicherung gewünscht.“ Machbar sei eine Versicherung aber nur mit Zuschüssen der Politik, so Feuerborn. „Da gibt es bereits praktikable Lösungen in anderen Staaten.“ Ein Landesfonds sei ebenfalls sinnvoll.

Mängel in der Heimaufsicht

Sachsen-Anhalts Finanzprüfer deckten weitere Missstände auf. Im Fokus: die Heimaufsicht, die Pflegeeinrichtungen im Land kontrolliert und berät. Hier hapert es laut Rechnungshof: Eigentlich soll jedes Heim mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden, doch 2018 und 2019 fand laut Rechnungshof weniger als die Hälfte der Kontrollen statt. Ein Grund sei aus Sicht des zuständigen Landesverwaltungsamts Personalmangel.

Ebenfalls problematisch laut Rechnungshof: Die fertigen Prüfberichte über Sachsen-Anhalts Heime würden nicht öffentlich gemacht, Verbraucher könnten sie also nicht als Entscheidungsgrundlage für die Heimwahl zurate ziehen. Laut Barthel sei die Aussagekraft dieser Berichte aber ohnehin so limitiert, „dass man damit nichts anfangen könnte“. Andere Länder seien da deutlich weiter.

Die Heimaufsicht ist wichtig, da es häufig Verbraucherbeschwerden über Mängel in Heimen gibt. Teils wegen der Pflegequalität, teils wegen intransparenter Kostenberechnung. Die Finanzprüfer kritisieren auch, dass die Aufsicht anders als in anderen Ländern unnötig auf Geld verzichtet. Nämlich auf Beiträge, die sie für ihre Beratungen und Prüfungen einziehen könne. Laut Rechnungshof entgingen der Aufsicht zwischen 2017 und 2019 so mögliche Einnahmen im Millionenbereich.