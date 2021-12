Sachsen-Anhalts Post im Weihnachtsstress - Sendungen jetzt rechtzeitig aufgeben

Tausende Weihnachtspäckchen und -pakete werden in diesen Tagen gepackt und auf den Weg gebracht. Stress pur für die Mitarbeiter der Deutschen Post.

Magdeburg/ dpa - Die Deutsche Post in Sachsen-Anhalt bereitet sich auf einen Ansturm von Sendungen für Weihnachten vor. Pro Tag transportiere die Deutsche Post zwischen Havelberg und Zeitz normalerweise im Schnitt 200 000 Pakete, sagte eine Sprecherin. «Wir rechnen an Spitzentagen vor Heiligabend mit bis zu 50 000 zusätzlichen Paketen», sagte Sylvia Kramarczyk, Leiterin der Niederlassung Magdeburg, mit Blick auf das Land.

Für den Hochbetrieb an Weihnachten seien in ganz Sachsen-Anhalt fast 300 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns im Frühjahr wurden den Angaben nach bereits im Verlauf des Jahres Sortierkapazitäten und die Fahrzeugflotte aufgestockt. Bundesweit geht das Unternehmen - ähnlich wie im Vorjahr - an den Spitzentagen direkt vor Weihnachten von bis zu elf Millionen Paketen pro Tag aus.

Angesichts der coronabedingten Schließung von Geschäften 2021 hatten Verbraucher mehr Online-Bestellungen ausgegeben. Paketboten und -zusteller der Deutschen Post und anderer Unternehmen liefern die Waren zu den Kunden - mitunter treppauf, treppab, mit erheblichem Gewicht und unter Zeitdruck.

Im Paketzentrum Osterweddingen wurde nach Angaben der Deutschen Post für das Weihnachtsgeschäft eine zusätzliche Tagesschicht eingerichtet: Die Anlagen laufen dort jetzt fast rund um die Uhr. Außerdem werde zusätzlich auch am Samstag gearbeitet, um die erhöhten Paketmengen zu bewältigen. Darüber hinaus seien einzelne Betriebsabläufe zur Entlastung des Paketnetzwerks angepasst worden, hieß es.

Zudem kommen Aushilfskräfte zum Einsatz, die den Zustellern Pakete abnehmen, wenn sie an einem Tag überdurchschnittlich viele Sendungen auf ihrer Tour haben. «Trotz allem können einzelne, auch coronabedingte Verzögerungen in der Vorweihnachtszeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden» sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. «Wir bitten unsere Kunden hierfür um Verständnis und etwas Geduld», sagte sie. Die Deutsche Post empfiehlt, Briefe, Päckchen und Pakete je eher desto besser für den Versand aufzugeben - vor allem dann, wenn die Weihnachtsendungen internationale Ziele erreichen sollen.