Schärfere Sanktionen: Sachsen-Anhalts Politiker debattieren über Konsequenzen für das ganze Land

Magdeburg - Es ist einer dieser Momente, die in Parlamenten nicht oft zu erleben sind: Am Rednerpult steht ein langjährig erfahrener Politiker - und er räumt einen Fehler ein. „Ich habe mich geirrt“, sagt Landtagsvizepräsident Wulf Gallert (Linke) am Freitagvormittag in der Landtagsdebatte zum russischen Angriff auf die Ukraine. Er habe Wladimir Putin immer für einen eiskalten Machtpolitiker gehalten, sagt Gallert - das sei aber unzutreffend. „Er ist inzwischen ein besessener, nationalistischer Militarist mit der Hand am Atomsprengkopf.“ Im Saal herrscht einen Moment lang Stille, bevor sich Beifall erhebt.

