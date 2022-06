Sachsen-Anhalts Partyszene lebt wieder auf - doch die Zukunft ist ungewiss

Musik, Tanz, keine Masken: In der ?Palette? in Halle scheint die Pandemie wie vergessen. Doch viele Clubbetreiber befürchten erneute Schließungen im Herbst.

Der Schalldruck der Bässe lässt den Fußboden vibrieren. Im spärlichen Licht der bunten Deckenlampen winden sich junge Frauen in Highheels und Männer in engen T-Shirts zum Takt der dröhnenden Elektro-Klänge. An der Bar, wenige Meter neben der Tanzfläche, schieben Dutzende Hände hastig Geldscheine und Gläser mit Strohhalmen über die Theke. Pandemie? Das war einmal. In der Tanzbar „Palette“ in Halles Zentrum werden die Corona-Sorgen an diesem Abend weggetanzt.