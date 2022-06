Sachsen-Anhalts Linke gegen Sanktionen - aus Sorge um russische Wirtschaft

Ukraine-Krieg: Ein sofortiger Stopp russischer Energie-Importe würde in Russland zur „Verarmung breiter Bevölkerungsschichten führen“, warnt die Linken-Spitze.

Magdeburg/Leuna - Die Spitze der Linkspartei in Sachsen-Anhalt wendet sich gegen Forderungen nach einem sofortigen Einfuhrstopp für Gas, Öl und Kohle aus Russland. Ein solcher Schritt hätte Folgen nicht nur für die EU, „er würde auch die wirtschaftliche Basis in Russland existenziell treffen“, heißt es in einem Papier des Linken-Landesvorstands. Der Text wird als Dringlichkeitsantrag auf dem heute beginnenden Landesparteitrag beraten.