Sachsen-Anhalts Kinos sind trotz Corona-Auflagen gut gefüllt

Die Betreiber sind überrascht: Trotz Pandemie-Auflagen strömen viele Besucher in die Kinosäle in Sachsen-Anhalt. Grund ist auch ein ungewöhnlich üppiges Filmangebot.

Von wegen leere Säle: Die Kinos in Sachsen-Anhalt sind nach der Wiedereröffnung gut besucht.

Halle (Saale)/Köthen/MZ - Ihre Sorge war groß, doch nun atmen die Betreiber auf: Die Kinos in Sachsen-Anhalt sind nach der Wiedereröffnung gut besucht. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, teilte das Cinemaxx in Halle mit. Im Cine Circus in Köthen (Anhalt-Bitterfeld) wurden die Zuschauerzahlen im Juli im Vergleich zu 2019 fast erreicht, die von 2018 sogar übertroffen. „Das Ergebnis war äußerst positiv“, bilanzierte Geschäftsführer Christian Kück.