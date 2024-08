Erstmals seit 2021 schob die Bundesrepublik wieder Afghanen in deren Heimat ab - hier ein Foto einer Abschiebung von 2019.

Magdeburg/MZ - Erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan im Jahr 2021 hat die Bundesrepublik wieder afghanische Straftäter in das Land abgeschoben. Vom Flughafen Leipzig/Halle startete am Freitag ein Abschiebeflug mit 28 afghanischen Männern, die wegen schwerer Straftaten verurteilt sind.