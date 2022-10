Sachsen-Anhalts Innenministerin rügt Bund für angekündigtes Afghanen-Aufnahmeprogramm

Magdeburg/MZ - Die Bundesregierung will verfolgten Menschen aus Afghanistan Schutz bieten – doch Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) rügt nun das Vorgehen des Bundes. „Heute hü und morgen hott“, kritisierte Zieschang am Montag in Magdeburg. „Auf dem Flüchtlingsgipfel in der vergangenen Woche spricht sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser noch klar für eine Begrenzung der Aufnahme von Flüchtlingen aus, um noch nicht einmal eine Woche später ein neues Aufnahmeprogramm des Bundes anzukündigen.“