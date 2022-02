Sachsen-Anhalts Gastwirte stellen Datenerfassung für Corona in Frage

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Gastronomen und Hoteliers haben Zweifel, ob die Erfassung von Gästedaten zur Corona-Bekämpfung weiterhin notwendig ist. Der Landespräsident des Branchenverbands Dehoga, Michael Schmidt, verwies am Dienstag darauf, dass die Behörden die gesammelten Daten kaum nutzten. „Wenn es gar nicht kontrolliert wird - inwieweit macht es da noch Sinn?“, fragte Schmidt bei einer Pressekonferenz zur Lage der Gastronomie.

Detaillierte Kontaktdaten ihrer Gäste müssen unter anderem Hotels, professionelle Ausrichter von größeren Feiern und Kultureinrichtungen führen. Möglich ist die Datenerfassung durch handschriftliche Listen oder elektronisch mit der Luca-App. Allerdings hat das Land den Vertrag zur Nutzung der App zu Ende März gekündigt - es hatte sich gezeigt, dass die Gesundheitsämter die Daten fast nie abrufen.

Minister Schulze kündigt Beratung im Kabinett an

Dehoga-Chef Schmidt empfiehlt dem Land daher, die Datenerfassung zu überdenken. Die aktuelle Eindämmungsverordnung läuft am 24. Februar aus. Tourismusminister Sven Schulze (CDU) reagierte zurückhaltend. Das Kabinett werde sich mit der Frage befassen müssen, sagte er.

Als Unterstützung für die Tourismusbranche kündigte Schulze ein Förderprogramm über acht Millionen Euro an. Das Geld aus dem schuldenfinanzierten Corona-Sondertopf soll bis 2025 in Digitalisierungsprojekte sowie in Marketing fließen. „Das kann ab sofort beantragt werden“, sagte Schulze.

Der Tourismus in Sachsen-Anhalt ist eingebrochen

Mit weiteren fünf Millionen Euro fördert das Land Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen aller Branchen. Corona hat den Tourismus in Sachsen-Anhalt einbrechen lassen. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres wurden lediglich 5,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch 8,6 Millionen. Daran will Schulze anknüpfen. Auch weiterhin gelte: „Sachsen-Anhalt ist ein extrem attraktives Reiseland.“