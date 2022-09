Sachsen-Anhalts Forstminister will europäischen Löschflugzeug-Stützpunkt in Deutschland

Ruf nach Brüssel: Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze will eine neue Fliegerstaffel zur Brandbekämpfung in Deutschland. In einem Brief bittet er EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen um Prüfung.

Magdeburg/MZ - Infolge der Großbrände im Harz will Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze einen europäischen Stützpunkt für Löschflugzeuge nach Deutschland holen. In einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (beide CDU) bat Schulze am Donnerstag um Prüfung entsprechender Schritte. Dass die europäische Löschflugzeugflotte ausgeweitet werden müsse, belege die steigende Anzahl von Bränden in diesem Sommer, betonte Schulze. Geht es nach dem Forstminister, soll Deutschland einen Flottenstützpunkt des europäischen Hilfsprogramms „RescEU“ bekommen.